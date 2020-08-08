Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Американские ученые из Университета Дьюка протестировали медицинские маски и выявили самые эффективные из них в борьбе с коронавирусом. Критерием являлся показатель распространения микрокапель. Поэтому брались во внимание объемные тканевые маски, плотно прилегающие к лицу. Помимо прочего, эксперты ориентировались по материалу, из которого маска изготовлена. Отметим, специалисты подтвердили, что все маски в той или иной степени защищают от инфекции. Но при этом самой качественной была признана маска N95. Это изделие является улучшенной версией хирургической маски. Маска N95 более плотно прилегает к лицу.

Эффективность также показала маска из полипропилена. Можно также использовать бумажную или трикотажную. Также эксперты рекомендуют маску из хлопчатобумажной ткани и трикотажа. Такие средства защиты способны задерживать большое количество микрокапель.

Кроме того, специалисты особо отметили версию маски N95 с клапанами. Она отлично защищает того, кто ее носит, но от нее могут распространяться микрокапли. А вот самодельная маска из флисовой банданы показала наихудшие результаты.