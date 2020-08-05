Китай заявил о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях

В Китае бушует новый смертельный вирус SFTS (бандавирус Даби), уже унесший семь жизней. Пока очаги заболеваний отмечаются на востоке страны - в трех провинциях.

Первый раз на китайской территории с ним столкнулись еще в 2011 году. За все это время вирусом инфицировались около 60 китайцев.

По мнению ученых, вирус SFTS передается через иксодовых клещей. Заразиться человек может от другого человека через слизистые оболочки и кровь. В качестве симптомов могут отмечаться лихорадка, кашель, рвота, диарея, полиорганная недостаточность. Анализы могут показать уменьшение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Эксперты отмечают, что летальность данного вида вирусов может достигать порядка 30%.

Сейчас ученые изучают вопрос опасности SFTS-вируса и возможной эпидемии.