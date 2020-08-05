Ученые: плацебо эффективно, даже если пациент знает о приеме «пустышки»

При помощи плацебо можно снизить уровень эмоционального стресса, даже если пациенту известно, что он принимает «пустышку». Такой вывод сделали американские исследователи Дартмутского колледжа, Университета штата Мичиган и Мичиганского университета.

В результате эксперимента ученые установили, что плацебо еще более эффективен, чем считали раньше. В ходе исследования добровольцам давали спрей и сообщали об отсутствии терапевтического действия. Однако в итоге наблюдался эффект, как при использовании настоящего успокоительного.

Исследователи проанализировали электрическую активность мозга испытуемых и установили, что "пустышки" нормализуют эмоциональное состояние, избавляя человека от стресса в течение нескольких секунд. Ведущий автор проекта Дарвин Геварра заявил, что прием плацебо дат потрясающий результат.