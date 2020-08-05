Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

Сегодня, 13:20

Анна Морозова

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Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

Чиновники обеспокоены высокой смертностью от коронавирусной инфекции.  

Правительство Петербурга проводит интенсивную подготовку ко второй волне COVID-19. Причиной этому является то, что, по статистике Росстата, каждый шестой умерший от коронавируса в России был жителем Петербурга.

Сообщается, что правительство считает высокую смертность от инфекции серьезной проблемой. Власти собираются разобраться в причинах этого до новой волны, которая ожидается уже осенью этого года. В расследовании проблемы будут принимать участие чиновники и сотрудники Роспотребнадзора. Отмечается, что на конец июля летальность от коронавируса составила 6%, что является достаточно высоким показателем. Пока неизвестно, почему уровень смертность в Петербурге многократно превышает российские показатели.

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