Вирусолог вероятность второй волны коронавируса считает не высокой

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Феликс Ершов убежден, что вероятность наступления новой коронавирусной волны не высока. В России, Турции и других странах уже выработался коллективный иммунитет, заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

В Турции за последнее время значительно выросло количество заразившихся коронавирусом людей на курортах. В этой связи начались вести разговоры о том, что эта страна может стать рассадником болезни и новым очагом пандемии.

«Даже если число заболевших начнет расти, то достичь показателей, которые регистрировались на начальных этапах пандемии, все равно не удастся. У нас уже имеется вакцина, которую скоро начнут использовать для профилактических целей», - пояснил Ершов.

Он добавил, что сейчас, ко всему, установилась жаркая погода и коронавирус не так активен.

Феликс Ершов считает, что закрывать турецкие курорты сейчас, когда сезон в разгаре, смысла нет. Да и вряд ли на такое пойдут в Турции, хотя осмотр отдыхающих на наличие коронавируса могут усилить, а также начнут активнее проводить санитарно-гигиенические мероприятия.

Самый страшный сценарий, который, по мнению Ершова, может произойти - наслоение коронавируса на сезонную простуду. Наибольшую опасность он представляет для людей с хроническими заболеваниями. Если такой человек подхватит, ко всему, еще грипп и COVID-19, его организм может не справиться с таким опасным «трио».