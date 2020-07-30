В Петербурге случаи летального исхода от коронавируса увеличились в четыре раза

За вторник, 4 августа, в Петербурге зафиксировано 22 летальных случая из-за коронавируса. Для сравнения: накануне за сутки подтвердили шесть случаев, днем ранее - четыре. Таким образом, можно сказать, что суточная смертность в Северной столице выросла в четыре раза. Всего в городе подтверждено 2 084 летальных исхода, о чем сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Выходит, что Петербург лидирует по количеству смертей от коронавируса. Москва при этом с 12 смертельными случаями сползла на третью строчку. Вторую позицию занимает Архангельская область, где зарегистрировано 13 умерших. По итогам прошедших суток в первой пятерке находится Алтайский край и Свердловская область — 10 и 9 смертей соответственно.

Ранее стало известно, что за сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 9 тысяч человек. Под наблюдением врачей находятся 869 человек. 546 из них - на самоизоляции, 323 — контактные, пишет Фонтанка.Ру .

Отметим, что в России с начала пандемии скончался 14 351 пациент. Общее число заболевших в стране достигло 861 423 человека.