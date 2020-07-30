Врач-кардиолог назвала простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Вчера, 14:58

Ольга Громова

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Врач-кардиолог назвала простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова перечислила простые способы снизить уровень плохого холестерина без лекарств. Ее советы привела «Комсомольская правда».

Высокий уровень холестерина - угрожающее жизни состояние, ибо он может привести к появлению болезней сердца и сосудов, в том числе атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Ольга Молчанова советует для защиты организма правильно питаться по схеме - завтрак, перекус, обед, полдник и ужин, то есть, пять раз день.

Важно, впрочем, не только сколько, но и что есть. Помогут снизить уровень холестерина овсянка и отруби из овса, яблоки, чеснок, все цитрусовые.

Полезными будут яйца, хотя ранее с подачи некоторых СМИ они стали одним из главных продуктов с холестерином. Жир в них и вправду есть, но благодаря лецитину их можно без опаски есть в разумных количествах ежедневно. Кардиолог объяснила: лецитин делает все для того, чтобы холестерин не вредил сосудам, а проникал в органы и ткани, которые испытывают в нем потребность.

Ранее ученые из США во время исследования определили, что больным с высоким уровнем холестерина лучше отказаться от употребления сахара, а не от насыщенных жиров, как считалось ранее.

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