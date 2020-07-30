В Челябинской области выявлен очаг птичьего гриппа

В Увельском районе Челябинской области выявлен очаг заболевания гриппом птиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией населенные пункты, где обнаружено заболевание, помещены в карантин. На этой территории специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Кроме того, были обследованы тушки птиц, обнаруженные на берегах озера Табыньша и Песчаного озера. Речь идет о четырех домашних гусях и одной дикой утке. Как было установлено, в организмах мертвых птиц присутствует вирус гриппа подтипа H5N8. Теперь в районе проведут учет всех имеющихся в домашнем хозяйстве птиц.

Между тем ветврач и зоозащитник Карен Даллакян предупредил, что нельзя прикасаться к диким птицам, а также к их трупам.

Владельцев личных хозяйств обязали строго соблюдать «Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа».