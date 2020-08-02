Диетолог рассказала о вреде резкого похудения

Похудение - процесс планомерный и постепенный. Экстрим может только навредить, считает врач-диетолог Елена Астахова.

При стремительном сбросе веса человек может отравиться токсинами, которые содержатся в жировой прослойке, говорит эксперт. По ее словам, резкий сброс веса оказывает позитивное влияние на психологическое состояние, однако это может негативно воздействовать на организм.

Как отметил врач, когда печень не в состоянии справиться с интоксикацией организма, она выводит остатки в жировую ткань, которая является «вторичным депо» токсинов. По мнению диетолога, при похудении этот факт надо брать во внимание, так как при стремительном сбросе веса организм травится собственным жиром из-за выброса токсинов в кровь. Как отметила Астахова, чтобы похудеть, надо сбалансировать питание.

Снижение веса происходит, когда из рациона убирается сахар и продукты, задерживающие воду.

Специалист также отметила, что переходить на сбалансированное питание следует мягко, пишет Телеканал 360° .

Прежде всего нужно постепенно уменьшать порции. Когда правильно подобраны продукты, утилизация жира проходит очень хорошо.

Диетолог считает, что сбросить за два месяца 200 кг — это ужасно. При большом весе, в месяц можно терять 10-15 кг, отметила эксперт.

Здоровая калорийность рациона, позволяющая похудеть, должна составлять 1200–1400 калорий. Если же бороться с весом с помощью голодания, при первом же срыве тело начнет быстро накапливать жир. Но и резко снижать калорийность блюд тоже нельзя. Не рекомендуются и монодиеты, которые скудны по разнообразию полезных микроэлементов. В любом случае от экстремальных способов сброса веса лучше отказаться, заявила Астахова.



