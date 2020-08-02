Названы витамины, которые нужно пить перенесшим коронавирус людям

2-08-2020, 09:16

Ольга Громова

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Названы витамины, которые нужно пить перенесшим коронавирус людям

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась советами с людям, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию или заподозрили ее. Специалист посоветовала россиянам не «гадать на кофейной гуще», есть COVID-19 или нет, а в срочном порядке обратиться к врачу, не рисковать здоровьем своим и своих родных.

После перенесенного коронавируса Татьяна Рыбка рекомендует в обязательном порядке придерживаться всех врачебных рекомендаций. Они помогут быстрее восстановиться.

«На данный момент схемы лечения отработаны, во многих случаях можно лечиться дома, соблюдая при этом режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий сведен к минимуму», - заверила Рыбка в интервью «Российской газетой».

Кардиолог добавила, что если человек после перенесенного коронавируса чувствует себя слабым, недомогание сохраняется, то ему стоит попринимать витамин D и витамины группы B.

Полезно также много гулять и обязательно соблюдать режим труда и отдыха.


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