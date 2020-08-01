Вирусолог считает, что массовая вакцинация приведет к увеличению заболеваемости

Массовую вакцинацию людей от коронавируса еще рано проводить, так как это может привести к росту заболеваемости ковидом. Об этом во время беседы с корреспондентами агентства URA.RU предостерег разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов.

Ранее СМИ сообщили, что поскольку клинические испытания отечественной вакцины завершены, в октябре Минздрав планирует приступить к вакцинации.

Но Чепрунов полагает, что это делать еще рано, хотя препарат и проявил себя хорошо на добровольцах. Все они чувствуют себя прекрасно и ни на что не жалуются. Но это сейчас, а что будет в будущем, неизвестно.

«Необходимо время, чтобы понять отдаленные последствия», — пояснил вирусолог.

Среди возможных последствий он обозначил феномен антителозависимого усиления инфекции. Иными словами, скопление антител к возбудителю инфекции может привести к усилению вирусной активности. В конечном результате это может обернуться ростом заболеваемости.

Также ключевое значение имеет знание того, от каких доз коронавируса может защитить препарат.

История знает один нехороший пример - речь о массовой вакцинации от коронавируса. Тогда препарат не испытали до конца, что привело к многочисленным летальным исходам.