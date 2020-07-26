Почему пациенты с коронавирусом зачастую страдают от ожирения

Уже в начале пандемии было известно, что люди, которые страдают от ожирени, пребывают в зоне риска получить осложнения при заражении COVID-19.

Авторами новейшего исследования выдвинута теория, что нарушения уровня гормонов, отвечающих за обеспечение нормального метаболизма в организме, объясняют причину повышенной опасности коронавирусной инфекции для полных пациентов.

"Проблемы людей с лишним весом заключаются в уровне лептина, который почти всегда является высоким, что и влияет на реакцию при заражении коронавирусом", — сообщают ученые.

Гормон лептин отвечает за синтезирование клеток жировой ткани — адипоцитов. Он также ответственен за регулировку массы тела, вызывает снижение аппетита. Исследователи отметили, что при наличии лишнего веса уровень лептина зачастую повышен. Причина этому — большая масса жировой ткани, появляющаяся с развитием резистентности к воздействию гормона.

Больше жира — больше лептина в организме человека. Новое исследование показало, что повышенное количество лептина мешает организму противостоять легочным и другим инфекциям.

Люди с ожирением подвержены ряду основных проблем со здоровьем, которые препятствуют борьбе организма с коронавирусом. Аномальное количество гормона стимулирует развитие воспаления, снижая защиту иммунитета.

Исследователи уверяют, что изобретатели вакцины от коронавируса обязаны не игнорировать состояние, присущее людям с лишним весом, особенно пожилым. Авторы работы отмечают, что необходимо продолжать изучать роль лептина в протекании COVID-19 вместе с исследованиями вирусных белков, которые меняют иммунитет организма с весом выше нормы. Возможным путем лечения ученые назвали применение препарата, который предотвратит воспалительную реакцию на инфекцию.