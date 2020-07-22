В США медики призвали возобновить жесткий карантин

Более 150 известных американских ученых, преподавателей и врачей подписали обращение к руководству США с призывом закрыть страну и вернуть жесткие меры изоляции. Дело в том, что число заражений COVID-19 в США ежедневно превышает 40 тыс. От инфекции скончались уже более 146 тыс. человек. В письме сказано, что в США умерли от коронавируса больше всего людей в мире, но руководство страны запустило процесс «открытия экономики». По этой причине люди подвергаются опасности заражения. В обращении также сказано, что к 1 ноября этого года в США могут умереть 200 тыс. человек. Но во многих штатах граждане сидят в барах, посещают парикмахерские, делают себе татуировки в салонах, ходят на массаж.

Эксперты уверены в том, что ограничения не стоит снимать как можно дольше. Авторы письма убеждены, что снятие ограничений до того, как коронавирус будет остановлен, экономике не поможет. По их мнению, рестораны должны работать только навынос. Граждане могут выходить из дома только для покупки еды и лекарств, а также для того, чтобы подышать свежим воздухом. Ношение масок должно быть обязательным как в помещениях, так и на улице, призывают эксперты. Также они советуют запретить гражданам перемещаться по стране, пишет Коммерсантъ .

Авторы обращения также отметили, что действия властей в период пандемии не соответствуют требованиям момента. Отметим, что в США с момента ослабления карантинных ограничений от коронавируса скончались уже более 91 тысячи человек.