Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса

Не исключено, что Россию накроет не только вторая волна коронавируса. Как отмечают эксперты, вполне возможно, что за второй волной последуют еще несколько. Эксперты предполагают, что в России может быть более пяти волн COVID-19. Если так произойдет, то можно будет считать, что болезнь навсегда осталась среди людей.

Но большого роста заболеваемости осенью не произойдет, полагает главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Поэтому он заявил не о второй волне пандемии, а о незначительном росте заболеваемости в период увеличения острых респираторных заболеваний

А вирусолог Анатолий Альтштейн отмечает, что первая волна коронавируса в России проходит крайне медленно и неясно, когда она остановится. Вторая волна начнется тогда, когда случаи заражения сойдут на нет, а потом станут увеличиваться. Но в России достаточно высокий рост заболевших, пишет URA.Ru.

Как отмечают эксперты, снижение зараженных COVID-19 может произойти в августе—сентябре, а вторую волну можно ожидать в конце осени или ближе к зиме. Вирусологи также говорят, что потребуется как минимум три года на то, чтобы научиться жить с этим вирусом. В конце-концов, он ослабеет, но станет постоянным заболеванием, отмечают эксперты.