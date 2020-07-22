Ученый рассказал о вреде чрезмерного употребления соли

Было установлено, что жители России употребляют около 12 грамм соли ежедневно. При этом ВОЗ и Минздрав рекомендуют съедать не более 5 грамм в сутки. Об этом сообщил директор научного направления по оптимальному питанию "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин. Специалист подчеркнул, что 5 грамм соли в сутки является максимальным количеством, при этом отметив, что лучше употреблять ее меньше.

Ученый пояснил, что при злоупотреблении солью, сахаром и насыщенными жирами повышается риск возникновения ожирения, диабета, онкологии, болезней сердца и сосудов, а также других патологий.

Со слов Батурина, к одним из основных источников соли, кроме колбасы, относится хлеб. Так, 300 граммов хлеба содержат около пяти грамм соли, что уже является максимально допустимой нормой. При этом соль выполняет такие функции, из-за которых невозможно снизить ее количество в данном продукте питания. Она насыщает продукт вкусом, увеличивает эластичность клейковины и придает внешнее качество. При недостаточном содержании клейковины мучное изделие будет крошиться. Также в большом количестве соль содержится в консервированных продуктах. Несмотря на то, что в рассоле есть полезные для организма кисломолочные бактерии, их действие подавляет большое количество соли.

Батурин отметил, что в день рекомендуется съедать минимум 400 грамм овощей и фруктов. Также следует употреблять богатые белком продукты: говядину, свинину, мясо птицы, яйца, молоко, бобовые.

В прошлом году Минздравом были изменены нормы суточного потребления продуктов питания. В частности, норма соли не должна превышать пяти граммов в день. При этом рекомендована к употреблению йодированная соль. Это связано с профилактикой развития серьезных заболеваний из-за недостатка йода.

В последнее время россияне стали приобретать больше соли. Это связано с мнением, что при промывании слизистых оболочек соляными растворами снижается риск заражения коронавирусом.