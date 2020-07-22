Гастроэнтеролог Лупанова рассказала, когда суп опасен для желудка

Сегодня, 10:08

Ольга Громова

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Гастроэнтеролог Лупанова рассказала, когда суп опасен для желудка

Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова рассказала о роли супов в рационе человека, а также объяснила, когда первые блюда могут представлять угрозу для здоровья.

Доктор сообщила, что супы при правильном употреблении способны нормализовать процесс пищеварения, поскольку содержат большое количество экстрактивных веществ и легко усваиваются.

«В последнее время активизировались те, кто призывает отказаться от супов, ссылаясь на культуры других стран. Вероятно, в южных странах можно обойтись и без них, но в нашей средней полосе супы — неотъемлемая часть пищевой культурной традиции, и нельзя от них отказываться», — считает гастроэнтеролог.

Валентина Лупанова в интервью «Комсомолке» добавила, что бульоны и супы из жирных сортов мяса могут представлять опасность для людей, у которых обострились заболевания ЖКТ. Поэтому лучше применять диетическое мясо или, что еще лучше, ограничиться супами из овощей.

Врач добавила, что спровоцировать имеющиеся заболевания ЖКТ могут и такие продукты, как любое жареное мясо, острые приправы, алкогольные напитки.

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