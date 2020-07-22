Альтернативу утреннему кофе предложила россиянам нейропсихолог

Сегодня, 08:34

Ольга Громова

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Альтернативу утреннему кофе предложила россиянам нейропсихолог

Большинство россиян не представляют себе утро с чашечки бодрящего и ароматного кофе. Это уже своего рода ритуал, который призван зарядить организм энергией на целый день. Но взбодриться можно не только с помощью кофе, говорит нейропсихолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik специалист посоветовала полезную для сердца и нервной системы альтернативу - кофейные зерна в шоколаде.

По ее словам, бодрящий эффект, который они дают, сравним с чашкой кофе, но при этом негативных последствий для организма меньше. Так, кофейные зернышки не провоцируют перенапряжение мозга, которое возникает при поступлении в организм большой дозы кофеина.

«Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но при этом чрезмерное потребление приводит к обратной реакции. Как результат - и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг может работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению развиться из-за витаминов группы B. Продукт оказывает успокоительное действие и создает баланс», - поведала нейропсихолог.

Она подчеркнула, что кофе и шоколад дополняют друг друга, уравновешивают, снижают вредное воздействие. Так, кофе не лучшим образом влияет на сердечно-сосудистую систему. Тогда как шоколад (речь, разумеется, о натуральном горьком) с точностью до наоборот. Он снижает уровень холестерина в крови и вообще положительно влияет на сердце.

Нейропсихолог призвала не воспринимать кофейные зерна в шоколаде как допинг - проблем с недосыпом и усталостью они не решат.

5 зерен кофе в шоколаде, по ее словам, более чем достаточно для того, чтобы активировать нервную систему и поддержать на некоторое время работоспособность.

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