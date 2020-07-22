Самые первые признаки рака желудка назвали медики

Медики назвали самые первые признаки рака желудка, которые помогают вовремя обнаружить коварную болезнь. Диагностировать онкологию надо как можно раньше, ведь от этого напрямую зависит уровень выживаемости пациента. Главным фактором риска при раке желудка медики считают бактерию Helicobacter pylori, которая может инфицировать различные участки этого органа и 12-перстной кишки.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, для которой характерен вброс содержимого желудка в пищевод по причине нарушения функции нижнего сфинктера, также может оказывать влияние на развитие опухоли. Как и такие факторы риска, как курение, хроническое воспаление, наследственность, ожирение, операции. Первыми признаками рака желудка могут быть изжога, отрыжка, тошнота, метеоризм, а еще утрата аппетита, ухудшение концентрации внимания, бессонница либо, наоборот, сонливость.

Майкл Шталь из клиники Эссен-Митте предупреждает, что эти признаки появляются со временем. На первой стадии заболевание протекает бессимптомно. Поэтому при появлении указанных выше симптомов надо записаться к профильному врачу. Также не стоит забывать о необходимости регулярных обследований, даже если проблем со здоровьем нет.