Как понять, что COVID-19 перенесен бессимптомно

Сегодня, 07:30

0

Image 16+
Как понять, что COVID-19 перенесен бессимптомно

Ученым из Китая стал известен способ диагностирования бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Им удалось выделить 3 главные признаки наличия в организме человека инфекции COVID-19. Ученые уверены, что 20% всего мирового населения и не подозревают, что являются носителями нового коронавируса, поскольку недуг переносят без единого симптома. С легкостью распознать зараженного ковидом помогут три основные признаки, свойственны всем бессимптомным пациентам. Эксперты уверенно твердят о существовании главных критериев, которые помогают диагностировать коронавирусную инфекцию, перенесенную «на ногах». Этими признаками являются внезапная утрата способности распознавать запах и вкус, конъюнктивит легкой формы и боль в животе. Более того, некоторые ученые добавляют этот список постоянной усталостью, но все же большинство исследователей выделяют лишь три вышеперечисленных пункта. Также, эксперты не устают напоминать о соблюдении установленных ограничительных мер и о важности использования средств собственной защиты: перчаток, масок и антисептиков.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Испании медики выявили самый ранний симптом коронавируса

18-07-2020, 11:55

В центре Гамалеи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса

18-07-2020, 10:40

Медики предупредили о наступлении новой пандемии после коронавируса

17-07-2020, 16:05

Употребление жирной рыбы может защитить мозг от негативных факторов среды

17-07-2020, 13:32

Ученые: Низкокалорийная диета полезна при лечении рака

17-07-2020, 11:04

Любимую еду россиян назвали опасной

16-07-2020, 19:33

Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики рака

16-07-2020, 12:15

СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

16-07-2020, 11:53

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения COVID-19

15-07-2020, 12:00

Россиянам рекомендовали навсегда привыкнуть к маскам

15-07-2020, 10:29

Врач назвала симптомы рака щитовидной железы

15-07-2020, 10:22

Эксперты назвали популярный овощ эффективным продуктом при смертельной болезни

15-07-2020, 09:13

Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические ограничения в Сочи

14-07-2020, 14:43

Назван «убивающий» коронавирус продукт

14-07-2020, 14:43

Сохранившиеся симптомы назвали переболевшие коронавирусом

14-07-2020, 11:21

Эксперт назвала авокадо уничтожителем холестерина

13-07-2020, 20:50

В ближайшие дни сильнейшая магнитная буря накроет Россию

13-07-2020, 15:24

Иммунолог перечислил варианты избежать заражения коронавирусом

13-07-2020, 10:15

Миру предрекли третью волну коронавируса

12-07-2020, 23:44

Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса

12-07-2020, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров