Как понять, что COVID-19 перенесен бессимптомно

Ученым из Китая стал известен способ диагностирования бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Им удалось выделить 3 главные признаки наличия в организме человека инфекции COVID-19. Ученые уверены, что 20% всего мирового населения и не подозревают, что являются носителями нового коронавируса, поскольку недуг переносят без единого симптома. С легкостью распознать зараженного ковидом помогут три основные признаки, свойственны всем бессимптомным пациентам. Эксперты уверенно твердят о существовании главных критериев, которые помогают диагностировать коронавирусную инфекцию, перенесенную «на ногах». Этими признаками являются внезапная утрата способности распознавать запах и вкус, конъюнктивит легкой формы и боль в животе. Более того, некоторые ученые добавляют этот список постоянной усталостью, но все же большинство исследователей выделяют лишь три вышеперечисленных пункта. Также, эксперты не устают напоминать о соблюдении установленных ограничительных мер и о важности использования средств собственной защиты: перчаток, масок и антисептиков.