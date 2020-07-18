Названы способы подготовить организм ко второй волне коронавируса

Врач-терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов дал россиянам несколько советов, касающихся подготовки своего организма к возможной второй волне COVID-19. В интервью «Комсомолке» специалист призвал не забывать о том, что иммунитет у человека одинаковый во все сезоны, посему рассчитывать на ослабление коронавируса в жару либо меньшей влажности не стоит. Осенью, полагает Бекетов, россиянам стоит привиться от гриппа. Особенно важно это сделать людям, которые страдают легочными заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями сердца. Кроме того, можно защититься и от некоторых видов пневмонии. Так, в поликлиниках сделают бесплатно прививки от пневмококковой инфекции.

В то же время кандидат медицинских наук не советует принимать БАДы, отвары и прочие гомеопатические препараты для укрепления иммунитета. В лучшем случае они просто окажутся бесполезными. А вот продолжительный сон может усилить защитные функции организма. Поэтому будет правильным спать не только 7, но и 8-9 часов в сутки. Если такой возможности нет, должен присутствовать хотя бы кратковременный дневной сон - 20-60 минут.

Фрукты, овощи, зелень и отруби содержат клетчатку и помогают нормализовать микрофлору кишечника, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет. Питаться стоит, руководствуясь формулой - больше белков, меньше жиров. При этом предпочтение желательно отдавать легким белкам. Потребление мяса надо снизить, от колбас и прочего переработанного мяса стоит и вовсе отказаться. Предпочтение надо отдавать курице, индейке, куриным яйцам и рыбе. Ну и нельзя забывать пить воду - 30 мл на 1 кг веса.