Любимую еду россиян назвали опасной

Правильное питание – одно из необходимых условий здоровья.

Но как питаться правильно, несмотря на то, что это часто объясняют и через СМИ, и в соцсетях эксперты, знают далеко не все.

В этот раз Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» решил напомнить о том, какая еда опасна для здоровья, передает Лента.Ру .

«Росконтроль» напомнил, что нарушение в организме баланса кальция и фосфора может стать причиной проблем с костями. Важно, чтобы фосфор поступал в организм в соотношении 1:1 с кальцием, предупреждают специалисты. Если фосфора в рационе становится больше, то это ускоряет развитие остеопороза.

В рацион следует включать обязательно молочные продукты, а вот от готовых продуктов лучше отказываться. Поэтому ограничить или вовсе не употреблять специалисты рекомендуют вареные и копченые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, крабовые палочки, чипсы, плавленые сырки, а также газированные напитки, содержащие много фосфора.