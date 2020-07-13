Эксперты назвали популярный овощ эффективным продуктом при смертельной болезни

Сегодня, 09:13

Александр Зуев

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Эксперты назвали популярный овощ эффективным продуктом при смертельной болезни
Огурцы помогают в борьбе с диабетом

Такое аутоиммунное заболевание эндокринной системы, как сахарный диабет считается чрезвычайно серьезным недугом. Эта болезнь характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Британские ученые считают, что для его снижения в рационе должны быть продукты с низким гликемическим индексом. Отметим, что гликемический индекс является показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови.

Эксперты отмечают, что разные типы углеводов усваиваются с разной скоростью. Продукты с низким гликемическим индексом перевариваются медленно, что предотвращает резкое увеличение уровня сахара в крови. Эксперты подчеркивают, что страдающие диабетом должны употреблять продукты с низким гликемическим индексом: овощи, орехи, бобовые, авокадо, листовая зелень, яйца и цельнозерновые злаки. Ученые назвали дешевый и доступный овощ, который способен быстро снижать уровень сахара в крови. Речь идет об огурце.

Эксперты прежде всего отмечают, что кожура огурца облегчает симптомы, связанные с диабетом, и способствует снижению уровня сахара в крови. В своем исследовании эндокринологи из Мексики наблюдали за изменениями в организме мышей, больных диабетом 2 типа, после того, как им давали от 250 до 550 мг экстракта кожуры огурца. В итоге такое питание привело к снижению уровня сахара в крови у грызунов. Как отметили эндокринологи, добавка овоща остановила развитие негативных изменений, вызванных диабетом.

Эксперты напоминают, что в огурце присутствуют витамины группы B, PP, C, пантотеновая кислота, каротин, натрий, железо, йод, сера, фосфор и магний. Входящие в состав огурца клетчатка и пектины, усиливают перистальтику кишечника и желудка, способствуя выведению холестерина, пишет MedikForum.ru. При осложнениях протекания диабета, наличии отеков и лишнего веса огурцы в рационе просто незаменимы.

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