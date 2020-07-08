Врач-пульмонолог назвала симптомы начинающейся пневмонии

Коронавирусная пневмония может получить другое название. Пульмонологи считают, что корректнее было бы дать этому заболеванию название «вирусное поражение лёгких» или «коронавирусный пневмонит», пишет РК-Ньюс.

COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, тогда как для других вирусов это не является характерным. Медики отмечают, что коронавирусный пневмонит проявляется не сразу.

Врач-пульмонолог Наталья Латыпова рассказала, что клиника заболевания появляется не ранее, чем через 5-7 дней. Поражение легких при коронавирусе проявляется кашлем, одышкой, дискомфортом в грудной клетке, ограничением вдоха и болью в груди. Эти симптомы постепенно прогрессируют. О выздоровлении свидетельствует отсутствие повышенной температуры тела больше 7 дней.

Врач призывает при прогрессировании симптомов срочно обратиться за медицинской помощью. Принимать антибиотики следует с осторожностью, поскольку они могут не только оказаться бесполезными, но и усугубить состояние. Латыпова подчеркнула, что антибиотики при вирусной инфекции ослабляют иммунитет и являются неэффективными.