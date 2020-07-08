Ученые перечислили факторы смерти от коронавируса

Сегодня, 18:48

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые перечислили факторы смерти от коронавируса

Ученые Оксфордского университета рассказали о факторах, повышающих риск смерти при заражении коронавирусом.

Как показало исследование, в ходе которого ученые проанализировали более 17 миллионов медицинских карт, от коронавируса в 1,59 раза чаще умирают мужчины, пожилые, а также одинокие люди. Ученые сделали вывод: у пациентов в возрасте выше 80 лет риск смерти увеличивался более чем в 20 раз по сравнению с больными в возрасте 50–59 лет. 

В группу риска попали люди африканского и азиатского происхождения. Для чернокожих и азиатов риск перенести коронавирус в тяжелой форме увеличен в 1,62-1,88 раз в сравнении с европеоидами. Также от инфекции могут умереть страдающие ожирением, диабетом, тяжелой астмой, респираторными заболеваниями, хроническими болезнями сердца и печени, а также люди с неврологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Кроме того, исследователи установили, что люди, проживающие в неблагополучных социоэкономических условиях в 1,8 раз чаще умирали от Covid-19, что не зависело от других клинических факторов, пишет  Лечащий Врач.

Ранее китайские ученые обнаружили сбои в иммунитете после коронавируса. У переболевших COVID-19 снижен уровень лимфоцитов в крови, которые отвечают за иммунитет, говорят ученые. Причем восстановления лимфоцитов не происходило даже через 11 недель после выздоровления.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Стоматологи: постоянный стресс наносит вред здоровью зубов

8-07-2020, 22:43

Организм способен уничтожить коронавирус до выработки антител

8-07-2020, 10:31

Ученые: Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

7-07-2020, 14:26

Зафиксирован первый случай заражения амебой, поражающей мозг

7-07-2020, 12:41

Малышева объявила окончание эпидемии коронавируса в России

7-07-2020, 12:02

Онколог рассказала о вреде очищения организма от шлаков

7-07-2020, 10:55

Стоматологи раскрыли способ определить серьезные болезни по языку

6-07-2020, 13:55

Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова умерла от коронавируса

6-07-2020, 12:08

Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

6-07-2020, 11:17

Группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

6-07-2020, 09:04

Врачи рассказали о последствиях отсутствия секса для женщин

5-07-2020, 19:25

Названо опасное свойство клубники

5-07-2020, 14:09

Эксперт заявил об опасности новой волны COVID-19 из-за ОРВИ

5-07-2020, 11:12

Новый препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний

4-07-2020, 22:32

Мороженое помогло доктору Мясникову обнаружить у пациента серьезное заболевание

4-07-2020, 18:23

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

4-07-2020, 18:22

Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака

4-07-2020, 14:36

Назван секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

4-07-2020, 12:44

Врачи рассказали об опасности комариных укусов

4-07-2020, 11:10

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса

4-07-2020, 09:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров