Ученые перечислили факторы смерти от коронавируса

Ученые Оксфордского университета рассказали о факторах, повышающих риск смерти при заражении коронавирусом.

Как показало исследование, в ходе которого ученые проанализировали более 17 миллионов медицинских карт, от коронавируса в 1,59 раза чаще умирают мужчины, пожилые, а также одинокие люди. Ученые сделали вывод: у пациентов в возрасте выше 80 лет риск смерти увеличивался более чем в 20 раз по сравнению с больными в возрасте 50–59 лет.

В группу риска попали люди африканского и азиатского происхождения. Для чернокожих и азиатов риск перенести коронавирус в тяжелой форме увеличен в 1,62-1,88 раз в сравнении с европеоидами. Также от инфекции могут умереть страдающие ожирением, диабетом, тяжелой астмой, респираторными заболеваниями, хроническими болезнями сердца и печени, а также люди с неврологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Кроме того, исследователи установили, что люди, проживающие в неблагополучных социоэкономических условиях в 1,8 раз чаще умирали от Covid-19, что не зависело от других клинических факторов, пишет Лечащий Врач .

Ранее китайские ученые обнаружили сбои в иммунитете после коронавируса. У переболевших COVID-19 снижен уровень лимфоцитов в крови, которые отвечают за иммунитет, говорят ученые. Причем восстановления лимфоцитов не происходило даже через 11 недель после выздоровления.