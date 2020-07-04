Группа ученых предложила ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

Группа ученых, в которой 239 научных сотрудников из 32 стран, обратилась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с заявлением о необходимости изменить рекомендации касательно пандемии коронавируса, передает The New York Times .

Ученые считают, что частицы коронавируса могут надолго задерживаться в воздухе, а значит, он может распространяться по воздуху.

Исследователи заявили, что вирус может находиться в воздухе в виде более мелких частиц, чем полагалось ранее. Поэтому молекулы, вызывающие COVID-19, проникают в организм людей при дыхании.

В рекомендации ВОЗ на данный момент указано, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях.

Комментируя заявление ученых о передаче инфекции через воздух, технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи, отметила, что доводы, которые провели ученые, неубедительны. Пока нет однозначного мнения касательно всех вариантов распространения коронавируса. Споры в научных кругах на эту тему продолжаются.

Но если будет доказано, что коронавирус находится в воздухе в виде мелких частиц, то ВОЗ придется менять ранее выпущенные рекомендации. Всем будет рекомендовано постоянно носить маски, а медикам придется надевать маски с самым сильным фильтром, который не пропускает мельчайшие частицы.

Помимо этого, придется применять для очистки воздуха мощные фильтры и снижать циркуляцию воздуха. Помещения придется обеззараживать с помощью ультрафиолета.

В ВОЗ заявляют, что частицы коронавируса могут распространяться при дыхании, речи, чихании и кашле зараженных. Они выбрасываются не более чем на метр. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию, следить за гигиеной рук. А вот рекомендации носить маску сейчас в списке нет. Хотя ВОЗ и признает, что это средство защиты может способствовать ограничению распространения вирусных инфекций.