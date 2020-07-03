Названо опасное свойство клубники

Сегодня, 14:09

Александр Зуев

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Названо опасное свойство клубники

Многие люди любят лето за то, что в эту пору можно лакомиться фруктами и ягодами. Например, в июне-июле на рынках продаются клубника, крыжовник, жимолость, вишня и черешня. 

В связи с этим врачи предупреждают, что употребление некоторых из ягод может нанести вред здоровью. Например, клубника, которую любят многие, является серьезным аллергеном. Клубника - это яркая, сочная, со сладко-карамельным ароматом и поистине божественным вкусом ягода, но ее польза для здоровья весьма сомнительна. Садовая земляника, которую называют клубникой, может вызывать аллергические реакции. 

Аллергеном ягоды, которую культивируют на разных континентах земного шара, является Fra a1, сообщил диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Опухание губ, языка, век или горла - таковы проявления реакции организма на клубнику. Встречаются и сыпь, и покраснение кожи. Такая реакция встречается у 3% населения. Примечательно, что аллергия зачастую возникает на садовую землянику, в которой больше белковых компонентов, являющихся антигенами.

Кроме того, в клубнике нет питательных веществ в том количестве, о котором многие говорят. В клубнике содержатся клетчатка и витамин С, но другими  витаминами и микроэлементами эта ягода небогата. Об этом заявил  врач-диетолог Евгений Арзамасцев. 

По его мнению, самой полезной ягодой является жимолость. Это редкая и недооцененная ягода. Она богата органическими кислотами, витаминами В1, В2, С, А, Р, калием, кальцием, фосфором, магнием, йодом, алюминием, натрием, марганцем, медью и железом. Жимолость укрепляет иммунную систему и оказывает противовоспалительное действие. Чернику и голубику  тоже можно назвать полезными ягодами. Они содержат антиоксиданты. Вишня и черешня, которые содержат ретинол, аскорбиновую, фолиевую и никотиновую кислоты, витамин Е, несколько витаминов группы В, фосфор и железо, куда полезнее, чем клубника., пишет News.ru.

Диетолог Евгений Арзамасцев рекомендует  употреблять ягоды в сочетании с другой пищей, например, с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами, но с жирным мясом ягоды не сочетаются.

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