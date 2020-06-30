Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

Сон в жизни человека составляет 1/3 времени. Во время сна организм отдыхает, обновляется и восстанавливается. Крепкий сон способствует хорошему самочувствию. Ночной отдых - важная составляющая здоровой жизни.

Порой неправильные позы во сне могут стать причиной заболеваний спины. Как рассказал сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь, распространенная поза на боку искривляет поясничный отдел позвоночника и весь позвоночник. Из-за этого мышцы теряют эластичность.

Искривление вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг межпозвоночных дисков, из-за чего возникает выпячивание пульпозного ядра. В итоге человек может заработать грыжу поясничного межпозвоночного диска.

Положение лежа на животе также можно назвать нежелательной позой для сна. В этом положении смещается голова и искривляется шея, а мышцы вокруг этого отдела позвоночника напрягаются. Такая поза может способствовать развитию шейного спондилеза. Если вы любите спать на животе, но у вас есть проблемы со спиной, то эта поза вам не подходит. Также специалист объяснил, что мышцы шеи и поясницы связаны между собой, поэтому побочным эффектом может быть боль в пояснице, пишет ИноСМИ .

Чунь считает правильной позой для сна положение лежа на спине с использованием подушки правильной высоты. Правильное положение во время сна снимет усталость, расслабит мышцы и облегчит процесс засыпания.