Назван секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

В ФРГ один из самых низких уровней смертности от коронавирусной инфекции.

Как немецким медкам удалось добиться такого результата, рассказал эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт, передает РБК.

По его мнению, ФРГ удалось вовремя подготовить и укрепить систему здравоохранения страны. Поэтому к моменту, когда пандемия коронавирусной инфекции пришла в эту страну, там медицинская система смогла быстро перейти к работе в режиме повышенной готовности. К тому же Германии удалось своевременно снизить темпы распространения инфекции, что было важно для защиты пожилых людей, которые являются наиболее уязвимыми перед коронавирусом.

Также Курт считает, что низкая смертность в Германии связана и тем, что в этой стране реже, чем в других странах, несколько поколений людей живут в одном доме. А вот в южноевропейских странах чаще старики проживают с более молодыми родственниками. Поэтому там риск заражения пожилых людей выше.

Отметим: согласно данным Euronews, в Германии зафиксировано 108 смертей от вируса COVID-19 в пересчете на один миллион населения. Это самый низкий показатель не только в Европе, но и в мире.