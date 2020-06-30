Врачи рассказали об опасности комариных укусов

Комариный укус - это не только зуд, боль и иногда аллергическая реакция. Опасность может быть гораздо более серьезной - ее в интервью агентству «Москва» обозначила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина.

По ее словам, комары могут заразить человека через укус паразитами - дирофиляриями.

Зараженность комаров составляет от 2 до 5 процентов. Это очень опасные гельминты, которые долго могут находиться в организме человека. Они могут провоцировать ужасные ощущения, передвигаясь в том числе под кожей, иногда могут пробираться и к глазному веку.

Медик советует защищаться от комаров закрытой одеждой и специальными средствами.

Над кроватью она рекомендует повесить полог, а во время поездок за город не забывать надевать головные уборы.

Народные средства от комаров, по мнению специалиста, не особо эффективны. Полынь может незначительно отпугнуть кровососов в помещении, но не более.

Настойки из чеснока и гвоздики могут на некоторое время снизить активность комаров, но полностью обеспечить защиту они не в состоянии.

Аллерголог-иммунолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Галина Терещенко напомнила о крапивнице после комариных укусов. Расчесывание кожи в месте укуса может привести к инфекционным заболеваниям.

При появлении отеков и затрудненного дыхания следует в обязательном порядке и немедленно обратиться в больницу.







