В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса

Пока только «Ремдесивир» можно считать лекарством, которое эффективно при коронавирусе.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РИА Новости .

Она рассказала, что в ходе изучения противовирусных препаратов, которые используются для лечения COVID-19, наиболее эффективным оказался при данном заболевании «Ремдесивир». Это лекарство, по ее словам, уменьшило число случаев госпитализации, но не смертности.

Еврокомиссия уже разрешила продажу «Ремдесивира» на территории ЕС. Но пока речь идет об условном разрешении, и препарат можно реализовывать «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается. «Ремдесивир» стал первым препаратом от коронавируса, разрешенным в ЕС.

1 мая «Ремдесивир» одобрили в США для лечения коронавируса. Этот препарат разрабатывался как лекарство от лихорадки Эбола, но оказался не эффективным против этого заболевания. А вот при лечении SARS и MERS он показал положительные результаты.

Стоит отметить, что для лечения COVID-19 понадобиться курс с использованием шести ампул «Ремдесивира». За один курс данного препарата при коронавирусной инфекции придется заплатить более 2,3 тыс. долларов США.