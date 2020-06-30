Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая приведет к увеличению скорости распространения инфекции. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью журналу JAMA рассказал, что определенная мутация, затрагивающая конкретную аминокислоту, может сделать коронавирус более заразным. Ученый ведет речь о мутации, ускоряющей репликацию РНК вируса, то бишь, влияющей на его способность размножаться.

В конечном итоге она может привести как минимум к двум печальным последствиям - повышенной скорости распространения ковида, а также к увеличению концентраций коронавируса в организме больного. Фаучи подчеркнул, что учеными еще не подтверждена повышенная опасность мутировавшего вируса, так как исследования не завершены.

Напомним, сегодня передовицы многих мировых СМИ посвящены началу второй волны коронавируса в США. В стране уже три дня кряду регистрируется более 50 тысяч новых случаев коронавируса. Уровни заболеваемости поползли вверх в 40 штатах.