Российский препарат защитит от осенней волны коронавируса

Сегодня, 12:37

Александр Зуев

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Российский препарат защитит от осенней волны коронавируса
Российский препарат арепливир

Многие страны на протяжении нескольких месяцев пытаются создать эффективное средство от коронавируса. Известно, что в мае Минздрав России одобрил препарат, разработанный на основе фавипиравира — арепливир. Клинические испытания нового препарата уже завершены и сейчас проводится обработка результатов и подготовка их для передачи в Минздрав. Если ведомство быстро зарегистрирует постоянное удостоверение препарата, то уже в июле арепливир поступит в больницы. В основе лекарства — действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса. Его формулу разработали японцы двадцать лет назад. Российские ученые восстановили молекулу фавипиравира и даже ее улучшили.

Как отметил академик РАН Петр Белый, в России получили зонтик безопасности, с которым не страшна вторая волна заболевания, какой бы она ни была. По мнению экспертов, новый препарат позволит изменить ход эпидемии и создать надежную защиту. Создание лекарства от коронавируса можно сравнить с открытием антибиотиков.

Как показали клинические исследования, эффективность арепливира — 90%, то есть, девять человек из десяти при своевременном лечении выживут, пишет РИА Новости. У 70% пациентов, принимавших арепливир, уже на четвертый день выявляют отсутствие вируса.

Отметим, что составляющие комплексной терапии при коронавирусе - противовирусные средства, блокаторы интерлейкинов и антибиотики теперь производят в России. Благодаря биологам, научным специалистам и правительству исследования и испытания теперь одобряют не месяцами, как было ранее, а за считанные дни.

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