Онколог назвала единственный способ распознать рак до появления симптомов

Онколог и проктолог Елена Смирнова у себя в Instagram рассказала, что колоноскопия - единственный способ распознать колоректальный рак на ранних стадиях, до появления симптомов, указывающих на злокачественное новообразование. Колоноскопия - исследование толстой кишки, позволяющее обнаружить рак на ранних стадиях. Его рекомендуется проходить всем людям старше 45 лет. Тем, у родственников которых были полипы или рак, желательно начать проходить исследованием с 40 лет.

Это международные рекомендации, говорит врач. Она лично рекомендует начать проходить колоноскопию в более молодом возрасте, так как колоректальный рак с каждым годом становится все «моложе» и уже вышел на второе место среди онкологических заболеваний в мире. Касательно симптомов, которые могут указывать на колоректальный рак - кровь, слизь в стуле, потеря аппетита, внезапное похудение, а еще анемия по неизвестной причине.