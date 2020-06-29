Коронавирус вызвал у пожилого мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию

Сегодня, 18:42

Александр Зуев

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Коронавирус вызвал у пожилого мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию

Болезнь, вызванная коронавирусом, порой вызывает нетипичные осложнения. Недавно стало известно, что во Франции 62-летний мужчина поступил в больницу с тяжелой формой COVID-19 и во время лечения стал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекции, которая нехарактерна для его возраста и не связана с сексуальным возбуждением. Об этом случае врачи больницы города Ле-Шен написали в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

Как пишут врачи, эрекция держалась на протяжении четырех часов. Кроме того, врачам приходилось долго откачивать через иглу шприца множество сгустков крови в половом органе пациента. Также они старались уменьшить его страдания с помощью льда.

Как объясняет доктор Мириам Ламамри, COVID-19 вызвал у мужчины тромбоз, который спровоцировал приапизм. Ламамри отметила, что она впервые столкнулась со случаем тромбоза полового члена у пациента с коронавирусом. Английский хирург-уролог Ричард Вайни также рассказал, что в своей практике не встречал ничего подобного. Он предположил, что пациенту понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию, пишет lenta.ru. 

Известно, что пожилой француз провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

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