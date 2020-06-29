Коронавирус может инфицировать клетки человеческого мозга

Сегодня, 16:32

Анна Лисова

0

Image 16+
Коронавирус может инфицировать клетки человеческого мозга

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса заявили о том, что SARS-CoV-2 способен инфицировать клетки головного мозга человека. Ознакомиться с результатами их исследования можно на страницах издания ALTEX: Alternatives to Animal Experimentation.

Ранее стало известно, что у 36% пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в Ухане, проявились неврологические симптомы. Но тогда было непонятно, воздействует ли коронавирус на клетки головного мозга. 

Исследование ученых из США показало, что некоторые нейроны экспрессируют рецептор ACE2, который вирус SARS-CoV-2 применяет для проникновения в легкие. Поэтому возникло предположение, что ACE2 может также помогать проникать коронавирусу в клетки головного мозга. 

Используя вирусные частицы SARS-CoV-2, ученые выяснили, что при внедрении их в органоид (модель мозга человека), происходит заражение и репликация вируса. 

Хотя мозг человека имеет довольно хорошую защиту от вирусов и бактерий, тем не менее, коронавирус SARS-CoV-2 может преодолевать этот барьер. В то же время препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, практически не могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. И это может стать большой проблемой в лечении коронавируса, отмечают исследователи. 

Ранее ученые из Университета Париж-Сакле пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может проникать через плаценту и поражать плод на ранних стадиях, когда у него еще не сформировался гематоэнцефалический барьер. Тем не менее пока не получены доказательства того, что коронавирус может провоцировать нарушения в развитии плода. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Gilead обнародовала цены на лекарство от коронавируса

Вчера, 16:03

Названы дешевые лекарства, которые помогут спасти легкие при коронавирусе

Вчера, 12:48

Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус

Вчера, 10:00

Работавший в «красной зоне» врач-реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Вчера, 09:55

Кардиолог предупредила «брутальных мужчин» о риске коронавируса в тяжелой форме

29-06-2020, 11:10

Доктор Мясников назвал способы распознавания опасных родинок

29-06-2020, 09:28

Названы продукты, которые ускоряют старение

28-06-2020, 12:24

Названы лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи

28-06-2020, 07:45

Ученые установили, что дети более устойчивы к коронавирусу

27-06-2020, 21:00

Коронавирус не передается через комаров

27-06-2020, 13:10

Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства

27-06-2020, 11:31

Онколог назвал популярный продукт, вызывающий рак

26-06-2020, 19:10

Шведский вирусолог обвинил ВОЗ в неверном толковании данных по коронавирусу

26-06-2020, 18:09

Ученые узнали, что совместный сон с партнером полезен

26-06-2020, 14:56

Диетолог назвала максимально допустимое количество съеденной черешни в день

26-06-2020, 10:38

Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

25-06-2020, 12:13

Диетологи назвали простой продукт, снижающий кровяное давление

25-06-2020, 11:51

Назван необходимый процент переболевших для победы над коронавирусом

25-06-2020, 08:18

COVID-19 грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

25-06-2020, 00:02

Ученые смогли разбудить «спящий» ВИЧ

24-06-2020, 23:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров