Коронавирус может инфицировать клетки человеческого мозга

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса заявили о том, что SARS-CoV-2 способен инфицировать клетки головного мозга человека. Ознакомиться с результатами их исследования можно на страницах издания ALTEX: Alternatives to Animal Experimentation.

Ранее стало известно, что у 36% пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в Ухане, проявились неврологические симптомы. Но тогда было непонятно, воздействует ли коронавирус на клетки головного мозга.

Исследование ученых из США показало, что некоторые нейроны экспрессируют рецептор ACE2, который вирус SARS-CoV-2 применяет для проникновения в легкие. Поэтому возникло предположение, что ACE2 может также помогать проникать коронавирусу в клетки головного мозга.

Используя вирусные частицы SARS-CoV-2, ученые выяснили, что при внедрении их в органоид (модель мозга человека), происходит заражение и репликация вируса.

Хотя мозг человека имеет довольно хорошую защиту от вирусов и бактерий, тем не менее, коронавирус SARS-CoV-2 может преодолевать этот барьер. В то же время препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, практически не могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. И это может стать большой проблемой в лечении коронавируса, отмечают исследователи.

Ранее ученые из Университета Париж-Сакле пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может проникать через плаценту и поражать плод на ранних стадиях, когда у него еще не сформировался гематоэнцефалический барьер. Тем не менее пока не получены доказательства того, что коронавирус может провоцировать нарушения в развитии плода.