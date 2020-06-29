Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тыс. заражений в день

Сегодня, 15:00

Александр Зуев

0

Image 16+
Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тыс. заражений в день
COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи дал неутешительный прогноз относительно распространения коронавируса в США. Как он сказал, учитывая факт недавнего суточного прироста более чем в 40 тыс. новых случаев, в ближайшее время в США за день будут регистрировать по 100 тыс. зараженных. Об этом Фаучи заявил комитету сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиям.

Фаучи выразил беспокойство по поводу того, что американцы собираются в толпы и не носят маски, а руководство страны уделяет недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий. Инфекционист также заявил, что недоволен тем, что США движутся в неверном направлении. Как он подчеркнул, чтобы понять это, достаточно взглянуть на графики новых случаев заражения. Эксперт также сделал вывод о том, что пандемия в стране плохо контролируется властями, пишет РБК.

«Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро», — заявил Фаучи.

При этом он не стал прогнозировать количество заболевших и жертв, которое следует ожидать в США с окончанием пандемии. Отметим, что США занимают первое место по числу зараженных. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране насчитывается 2,63 млн заболевших, более 127 тыс. человек скончались.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Gilead обнародовала цены на лекарство от коронавируса

Вчера, 16:03

Названы дешевые лекарства, которые помогут спасти легкие при коронавирусе

Вчера, 12:48

Стало известно, почему тесты могут не показывать коронавирус

Вчера, 10:00

Работавший в «красной зоне» врач-реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Вчера, 09:55

Кардиолог предупредила «брутальных мужчин» о риске коронавируса в тяжелой форме

29-06-2020, 11:10

Доктор Мясников назвал способы распознавания опасных родинок

29-06-2020, 09:28

Названы продукты, которые ускоряют старение

28-06-2020, 12:24

Названы лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи

28-06-2020, 07:45

Ученые установили, что дети более устойчивы к коронавирусу

27-06-2020, 21:00

Коронавирус не передается через комаров

27-06-2020, 13:10

Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства

27-06-2020, 11:31

Онколог назвал популярный продукт, вызывающий рак

26-06-2020, 19:10

Шведский вирусолог обвинил ВОЗ в неверном толковании данных по коронавирусу

26-06-2020, 18:09

Ученые узнали, что совместный сон с партнером полезен

26-06-2020, 14:56

Диетолог назвала максимально допустимое количество съеденной черешни в день

26-06-2020, 10:38

Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

25-06-2020, 12:13

Диетологи назвали простой продукт, снижающий кровяное давление

25-06-2020, 11:51

Назван необходимый процент переболевших для победы над коронавирусом

25-06-2020, 08:18

COVID-19 грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

25-06-2020, 00:02

Ученые смогли разбудить «спящий» ВИЧ

24-06-2020, 23:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров