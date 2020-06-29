Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тыс. заражений в день

Главный инфекционист США Энтони Фаучи дал неутешительный прогноз относительно распространения коронавируса в США. Как он сказал, учитывая факт недавнего суточного прироста более чем в 40 тыс. новых случаев, в ближайшее время в США за день будут регистрировать по 100 тыс. зараженных. Об этом Фаучи заявил комитету сената США по здравоохранению, образованию, трудоустройству и пенсиям.

Фаучи выразил беспокойство по поводу того, что американцы собираются в толпы и не носят маски, а руководство страны уделяет недостаточно внимания соблюдению инструкций по открытию предприятий. Инфекционист также заявил, что недоволен тем, что США движутся в неверном направлении. Как он подчеркнул, чтобы понять это, достаточно взглянуть на графики новых случаев заражения. Эксперт также сделал вывод о том, что пандемия в стране плохо контролируется властями, пишет РБК .

«Нам действительно нужно что-то предпринять, и сделать это нужно быстро», — заявил Фаучи.

При этом он не стал прогнозировать количество заболевших и жертв, которое следует ожидать в США с окончанием пандемии. Отметим, что США занимают первое место по числу зараженных. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране насчитывается 2,63 млн заболевших, более 127 тыс. человек скончались.