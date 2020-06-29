Доктор Мясников назвал способ снизить риск онкологии

Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как снизить риск развития рака шейки матки и некоторых других видов онкологии. В одном из выпусков программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он порекомендовал вакцинироваться от вируса папилломы человека.

Мясникова сообщил, что причиной рака шейки матки практически в 100 % случаев является вирус папилломы человека. Специалист подчеркнул, что ВПЧ может провоцировать развитие и других видов онкологических заболеваний, в том числе у мужчин.

Доктор отметил, что онкология развивается примерно через десять лет от момента проникновения ВПЧ в организм. При этом организм здоровых женщин с нормально работающей системой иммунитета избавляется от вируса за пару лет.

Со слов Мясникова, главным фактором инфицирования вирусом является частая смена половых партнеров. Врач уточнил, что применение презерватива не защищает от заражения ВПЧ. Всем женщинам, у которых обнаружен данный вирус, необходимо проходить регулярное обследование. Также надежной защитой от развития рака шейки матки является вакцина.

Мясников считает парадоксальной ситуацию, когда при наличии прививки против ВПЧ в мире ежегодно умирают от рака шейки матки 250 тысяч женщин.

Доктор сообщил, что в странах с высоким уровнем вакцинации онкология шейки матки диагностируется гораздо реже. Кроме того, те мужчины, у партнерш которых не было вируса, реже страдают от других онкологических заболеваний.

Мясников назвал самым удачным периодом для проведения прививки возраст от 9 до 13 лет.