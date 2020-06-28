Gilead обнародовала цены на лекарство от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила цену в развитых странах на противовирусный препарат ремдесивир, который расценивают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу. Ремдесивир, разработанный в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, был одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. Заметим, что этот препарат не доказал свою эффективность в борьбе с Эболой, но он показал хорошие результаты при лечении инфекций SARS и MERS.

Исследователи из Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний провели эксперимент с участием более 1 тыс. человек. Они выяснили, что препарат сокращает время восстановления на четыре дня, что экономит больницам до $12 000 на пациента. Пациентам с COVID-19 необходим 5-дневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2340 долларов. Когда дефицит препарата будет устранен и компания наладит другие каналы поставок, стоимость препарата для частных страховых фирм и других коммерческих предприятий вырастет — в США она составит $520 за пузырек или $3120 за пятидневный курс лечения.