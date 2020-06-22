Названы дешевые лекарства, которые помогут спасти легкие при коронавирусе

Дешевые препараты могут использоваться для лечения при коронавирусной инфекции. Об этом рассказала в интервью КП заведующая кафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, врач-кардиолог Яна Орлова.

Она сообщила, что спасти легкие от фиброзных изменений, возможных при коронавирусе можно комбинируя бромгексина спиронолактон. Это давно известные недорогие лекарства. Орлова отметила, что бромгексин многие годы назначается как отхаркивающее средство при пневмонии. Оказалось, что это средство эффективно также и при лечении COVID-19.

«Экспериментальные данные показали, что препарат может блокировать определенный фермент и затруднять проникновение коронавируса в клетки», - объяснила Орлова.

Что же касается спиронолактона, то этот препарат применяется при лечении сердечной недостаточности, либо при тяжелой гипертонии. Врачи выяснили, что при COVID-19 оно препятствует развитию фиброза, также блокирует рецепторы половых гормонов, а именно тестостерона. Считается, что его высокий уровень утяжеляет течение коронавирусной инфекции.