Работавший в «красной зоне» врач-реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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Работавший в «красной зоне» врач-реаниматолог рассказал о странностях коронавируса
Пациент с коронавирусом

Врач-реаниматолог Максим Лифинский рассказал о своей работе в «красной зоне». В интервью «Московскому комсомольцу» он сообщил, с какими проблемами столкнулся, помогая пациентам, у которых диагностирован коронавирус. В «красной зоне» Максим Лифинский проработал 45 суток. За это время он убедился, что этот вирус мутирует очень быстро. И врачи не успевают даже отслеживать изменения.

«Вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется», — сообщил Лифинский.

Он отметил, что не раз сталкивался с ситуацией, когда пациент, который, казалось бы, может вскоре выздороветь, оказывался в реанимации, поскольку его состояние резко ухудшалось. Но были и ситуации, когда резко улучалось состояние тяжелых больных.

В «красной зоне», рассказал Лифинский, были пациенты с сильной отдышкой, а у некоторых синели носы. Но наиболее запоминающимся стал случай, когда поступил пациент «весь мокрый, буквально черного цвета, со спутанным сознанием». По мнению Лифинского, сейчас он считает, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией на 30% зависит от специалистов и на 70% — от самого больного, его настроя и желания жить.

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