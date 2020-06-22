Доктор Мясников назвал способы распознавания опасных родинок

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, как вовремя распознать родинку, которая способна переродиться и превратиться в меланому. Телеведущий предлагает россиянам оценивать опасность таких образований по шкале «A, B, C, D, E».

Буква А - это первый признак опасности, асимметрия. Человека должна насторожить родинка неровная. Для ориентира: ее части будут не похожи друг на друга, если условно разделить родинку пополам.

Буква B (border) говорит о необходимости обратить внимание на границы родинки. У здоровой они четкие, а у потенциально опасной они как размытые.

Буква С (color) призывает обратить внимание на цвет родинки. Мясников говорит, что злокачественное новообразование, в основном, окрашено неровно.

D - диаметр. В пределах шести миллиметров находятся размеры нормальной родинки. Все, что больше по диаметру, может указывать на меланому.

Е обозначает эволюцию родинку. Если она не растет, не увеличивается в размерах и не меняет свой цвет, а также границы, бояться нечего. В противном случае стоит забеспокоиться и первое, что сделать - записаться на прием к специалисту, который посмотрит на родинку взглядом профессионала. Доктор Мясников людям светлокожим, со светлыми глазами и волосами советует быть особенно внимательными, так как это именно тот фенотип, который подвержен наибольшему риску меланомы.