Диетологи назвали простой продукт, снижающий кровяное давление

Сегодня, 11:51

Ольга Громова

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Диетологи назвали простой продукт, снижающий кровяное давление
Свекольный сок

Зарубежные диетологи назвали свеклу суперпродуктом, который способствует нормализации кровяного давления. Специалисты советуют включить ее в свой рацион даже тем, кто не очень ее любит. Специалисты объяснили, что в этом ярко-красном и насыщенном овоще содержатся полезные нитраты. Они внутри артерий превращаются в оксид азота, который способствует улучшению кровообращения и снижению артериального давления. Как результат - риск развития сердечного приступа или инсульта снижается.

Ко всему, оксид азота стимулирует приток крови к мозгу. С этой целью специалисты рекомендуют пить концентрированный свекольный сок, отмечает «Российская газета». Своим пурпурно-красным цветом свекла обязана пигменту беталаину. Именно он помогает защитить внутренние органы от развития воспаления, которое может привести к серьезным заболевания сердца, к болезни Альцгеймера и к онкологии. Для большей пользы свеклу лучше кушать в сыром виде. К примеру, сейчас ее можно добавлять в смузи и коктейли, в летние салаты. Овощ прекрасно сочетается с зеленью, сыром, грецкими орехами.

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