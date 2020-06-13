Ученые нашли еще одну угрозу коронавируса для организма

Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. Такое заявление сделали ученые из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений. Ранее они провели исследование и написали о своих выводах в New England Journal of Medicine.

Тот факт, что наличие диабета усугубляет течение коронавируса, известен давно. Однако, как выяснилось, инфекция увеличивает риск развития диабета у людей, которые им не болели до заражения. По словам ученых, протеин ACE-2, обеспечивающий проникновение коронавируса в клетки, воздействует на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы. Ситуацию усугубляет тот факт, что еще не установлено, изменяется ли метаболизм глюкозы после выздоровления пациента. Также непонятно, является ли диабет новым типом после заражения коронавирусом, или принадлежит известным типам.

Таким образом, можно сделать вывод: у заразившихся коронавирусом риск развития диабета выше, чем у здоровых, а у страдающих от диабета даже на ранних стадиях возможны серьезные осложнения коронавируса. Иными словами диабет и COVID-19 влияют друг на друга, пишет ТАСС Наука .

Добавим, что сейчас в мире насчитывается 7,55 миллионов зараженных коронавирусом. Скончались от инфекции 423 тысячи человек.