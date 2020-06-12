Ученые: кофе действует как сжигатель жира

Сегодня, 13:29

Александр Зуев

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Ученые: кофе действует как сжигатель жира

Кофе — один из самых популярных напитков. Многие люди в разных странах мира начинают свой день с чашечки ароматного и бодрящего напитка. Но кофе - это не просто вкусно, но и полезно. По некоторым данным, кофе защищает головной мозг от деградации, способствует лечению мигрени и продлевает жизнь. 

Недавно британские ученые из Медицинской школы при Ноттингемском университете узнали, что кофе может действовать, как сжигатель жира. То есть он помогает человеку эффективнее худеть. Как говорят ученые, эффект сжигания жиры связан со стимуляцией клеточной активности коричневого жира. Специалисты поясняют: организм человека обладает коричневой жировой тканью, обеспечивающей его энергией – этот процесс называется термогенезом. Чтобы осуществить термогенез, коричневый жир сжигает сахар, жир, калории, что влияет на похудение. На это указывают лабораторные испытания стволовых клеток.

Эксперты исследования проверили эффект от кофе на добровольцах. Участники эксперимента выпивали напиток, после чего ученые делали анализ активности жировых клеток. В итоге ученые сделали вывод: под действием кофеина коричневый жир нагревается, в результате чего клетки более активно сжигают калории, пишет MedikForum.ru.

В этой связи ученые собираются использовать сжигающий эффект кофе для профилактики диабета. Кроме того, эксперты считают, что кофе также можно пить при лечении диабета.

Не секрет, что ожирение - серьезная проблема для здоровья многих людей. Решить ее можно с помощью реакции коричневого жира на кофеин, считают авторы научной работы.

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