Врач-пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Сегодня, 09:23

Анна Лисова

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Врач-пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
У людей, переболевших коронавирусом, восстановление легких может длиться очень долго. 
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
То, что COVID-19 негативно влияет на работу дыхательной системы, врачи поняли сразу же, как был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Поскольку лечение COVID-19 идет в основном симптоматическое, то важно знать, какие органы в первую очередь страдают при заражении. 
Как показали многочисленные исследования, коронавирусная инфекция, попадая в легкие, провоцирует фиброзные изменения, что происходит при других воспалительных заболеваний легких. Но при этом COVID-19 провоцирует структурные изменения, которые требуют длительного восстановления. 
Легочные ткани человека могут восстанавливаться со временем. Сколько займет процесс восстановления, зависит от организма. Пульмонолог рассказал, что у некоторых пациентов, которые перенесли в 2009 году свиной грипп N1H1, фиброзные поражения исчезли только через два года, а у некоторых пациентов сохраняются до сих пор. 
 
 
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