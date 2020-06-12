Врач-пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

У людей, переболевших коронавирусом, восстановление легких может длиться очень долго.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

То, что COVID-19 негативно влияет на работу дыхательной системы, врачи поняли сразу же, как был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Поскольку лечение COVID-19 идет в основном симптоматическое, то важно знать, какие органы в первую очередь страдают при заражении.

Как показали многочисленные исследования, коронавирусная инфекция, попадая в легкие, провоцирует фиброзные изменения, что происходит при других воспалительных заболеваний легких. Но при этом COVID-19 провоцирует структурные изменения, которые требуют длительного восстановления.

Легочные ткани человека могут восстанавливаться со временем. Сколько займет процесс восстановления, зависит от организма. Пульмонолог рассказал, что у некоторых пациентов, которые перенесли в 2009 году свиной грипп N1H1, фиброзные поражения исчезли только через два года, а у некоторых пациентов сохраняются до сих пор.