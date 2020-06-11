Вирусологи опасаются, что коронавирус стал более заразен

По словам американских ученых, COVID-19 мог мутировать и теперь стал более заразен.

Исследователи из США из НИИ Флориды обнаружили, что видоизменения, происходящие с коронавирусом, влияют на его способность проникать в клетки. Правда, пока этим опасениям еще нет научных подтверждений. Но, по словам ученых-вирусологов, мутация D614G дает вирусу значительно больше пиков и делает их более стабильными, а это, в свою очередь, облегчает вирусу попадание в клетки.

Если опасения ученых не беспочвенны, то впервые подтвердится, что наблюдаемые в вирусе мутации могут повлиять на пандемию.

Последние сутки показали по России - по 84 областям - 8706 заразившихся коронавирусом. 114 человек умерли.