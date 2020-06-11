Эпидемиолог не согласился с Минздравом и разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

Профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров разрешил россиянам ездить на шашлыки и ходить в гости после отмены режима самоизоляции.
Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , он выразил несогласие с мнением главы Министерства здравоохранения Михаилом Мурашко.
Эпидемиолог добавил, что после длительной самоизоляции россиянам надо бывать на солнышке - оно положительно сказывается на здоровье, так как увеличиваются уровни витамина D, который укрепляет иммунитет.
Ранее Михаил Мурашко обратился к гражданам России с призывом пока воздержаться от походов в гости и повременить с тем, чтобы собираться большими компаниями.
Визиты к знакомым и родственникам не приветствуются и большинством медиков, так как пандемия никуда не исчезла и коронавирус можно принести с собой даже на одежде.
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