Эпидемиолог не согласился с Минздравом и разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

Профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров разрешил россиянам ездить на шашлыки и ходить в гости после отмены режима самоизоляции.

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , он выразил несогласие с мнением главы Министерства здравоохранения Михаилом Мурашко.

«Я с самого начала призывал ориентироваться не на точки зрения, а на данные, которые приводит Роспотребнадзор. Это тот орган, который точно фиксирует, есть у нас эпидемия или нет. К моей великой радости, за все это время ни разу эпидемический порог не был превышен», - пояснил Гундаров.

Эпидемиолог добавил, что после длительной самоизоляции россиянам надо бывать на солнышке - оно положительно сказывается на здоровье, так как увеличиваются уровни витамина D, который укрепляет иммунитет.

«Считаю, что можно и нужно идти в гости, нужно в лес, нужно идти на шашлыки. Я бы пошёл в гости и принял к себе тоже гостей», — объявил профессор.

Ранее Михаил Мурашко обратился к гражданам России с призывом пока воздержаться от походов в гости и повременить с тем, чтобы собираться большими компаниями.

Визиты к знакомым и родственникам не приветствуются и большинством медиков, так как пандемия никуда не исчезла и коронавирус можно принести с собой даже на одежде.