Врач растолковал, сколько можно загорать на солнце и купаться в море

Сезон летнего отдыха стартовал. И хотя из-за пандемии коронавируса у многих он будет не таким, как хотелось, но все же подавляющее большинство выберутся к морю. И здесь главное не перестараться с загаром и купанием. О том, сколько без вреда для здоровья можно находиться на песке под солнцем, окунаться в море в интервью газете «Известия» рассказал врач Владимир Зайцев.

Лишь 7 часов в сутках могут считаться благоприятными для пляжного отдыха. А в морской воде отдыхающим находиться желательно не более 20 минут.

Идеальные часы для пляжного отдыха - с 08:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. Те, кто решит остаться на лежаке в самый солнцепек, рискуют получить сильнейшие ожоги кожи. И море в этом случае не спасет.

Врач Зайцев не советует купаться за один «заход» более 20 минут, так как морская соль может пересушить слизистые, а это уже чревато развитием ринита и фарингита.

Отоларинголог также говорит, что если есть выбор, отдыхать предпочтительнее на пляжах с галькой, а не на песчаных. Нередко песок попадает в горло и нос, провоцируя воспаления. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют промывать нос и рот обычной водой, в том числе и после купания.







