В ФОМС объяснили порядок госпитализации при коронавирусе

Сегодня, 19:45

Анна Морозова

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В ФОМС объяснили порядок госпитализации при коронавирусе

Специалисты Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, каков порядок госпитализации при коронавирусе. По данным РИА Новости, пациент направляется на госпитализацию в клинику при некоторых условиях.

Больной коронавирусом госпитализируется, если температура тела не опускается ниже 38,5 градуса на протяжении трех дней, сатурация кислорода крови составляет менее 95%, при признаках пневмонии легкие поражены не менее чем на 25%. Также стационарное лечение предусмотрено для людей старше 65 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями, лиц с иммунодефицитными состояниями и детей с температурой 39 градусов. Детей госпитализируют, если у них есть тахикардия, одышка, дыхательная недостаточность, апноэ, геморрагическая сыпь, тяжелые фоновые патологии.

За последние сутки в России было зарегистрировано девять тысяч новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более полумиллиона зараженных.

С июня в регионах начали сниматься ограничения. В Москве отменили режим самоизоляции и пропуска. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова отметила, что о полной победе над вирусом говорить еще рано. Она подчеркнула, что необходимо продолжать такие меры профилактики, как мытье рук, ношение масок в общественных местах и социальное дистанцирование. Кроме того, стоит избегать массовых мероприятий.

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