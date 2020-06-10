США хочет перенять опыт СССР для борьбы с коронавирусом

США начал перенимать опыт СССР и ряда других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сейчас американские ученые тестируют вакцины, которыми в ряде стран, и в СССР в том числе, повсеместно прививали граждан против туберкулеза и полиомиелита. Эти лекарства американские медики хотят применить для борьбы с COVID-19.

Как полагает профессор Техасского университета A&M Джеффри Сирилло, вакцина БЦЖ - «единственная в мире вакцина, которая может быть предоставлена для борьбы с COVID-19 прямо сейчас».

Наряду с этим отмечается, что напрямую БЦЖ с коронавирусом не борется, однако способна снизить число летальных случаев. Например, привитое противотуберкулезной вакциной население Пакистана имеет летальных случаев от COVID-19 гораздо меньше, чем население США, где практика противотуберкулезной вакцинации гораздо менее распространена. Сейчас в Техасе прививку БЦЖ получили 450 из 1800 человек.

Замдиректора по науке Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов, вирусолог Константин Чумаков рассказывает, что в 60-е-70-е годы прошлого столетия его родители, которые непосредственно работали над вакцинами в Союзе, ежегодно осенью давали ему препарат против полиомиелита. Ученый уверен, что он также активно защищал и от вируса гриппа. Сейчас Чумаков вместе с другими учеными тестирует действие противополиомиелитной вакцины на коронавирус.

Вместе с тем, по оценке издания The Washington Post, бразильянцы и израильтяне, которые также активно прививались вышеперечисленными вакцинами, имеют довольно высокую смертность от "короны". Вполне возможно, что БЦЖ провоцирует избыточный иммунный ответ организма на коронавирусную инфекцию и вследствие этого течение болезни ухудшается.

Подводя итоги, The Washington Post отмечает, что эффективность вакцин БЦЖ и против полиомиелита еще требует дальнейшего изучения.